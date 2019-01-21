3 Gündür Haber Alınamayan Genç, Aranıyor
30 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 gün önce evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Semih Mutlu'yu (29) arama çalışmaları sürüyor.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde 3 gün önce evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Semih Mutlu'yu (29) arama çalışmaları sürüyor.
??İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi
'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Semih Mutlu, Cuma günü akşam saatlerinde evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mutlu'nun ailesi, polise başvurdu. Cumartesi ve Pazar günü ilçede aranan Semih Mutlu için bugün de ormanlık alanda çalışma başlatıldı. Polis
ve AFAD
ekiplerinin, Huzur Mahallesi'nin çevresindeki ormanlık alanlarda yaptığı çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:22 Kaynak: DHA
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