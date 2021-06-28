3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu - Son Dakika

3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, halasından evine gitmek için çıkıp bir daha dönmedi. Genç doktorun bugün bulunduğu öğrenildi.

Olay, 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan halasından eve yürüyerek dönmek isteyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik (24), eve dönmedi. Durumdan şüphelenen ailesi gideceği güzergahları kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine aile Sakarya Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

"Duygu benim yanımda"

Genç kızın kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün bir televizyon kanalına katıldı. Bu sırada programı arayan bir seyirci, Duygu'nun kendisinin yanında olduğunu söyleyerek, "Yolda giderken gördüm saat 01.00 sularında. Ağlayarak geçti ben de merak ettim. O saatte ne oldu diye gittim sordum. Gururum inci arkamda durması gereken insanlar arkamda durmadı, kimse beni sevmiyor dedi. Sen benim misafirim olacaksın dedim. Cuma gününden bu yana benim yanımda kalıyor" diye konuştu.