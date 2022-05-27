3 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindirici haber geldi - Son Dakika
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3 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindirici haber geldi

27.05.2022 20:23
3 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindirici haber geldi

Eskişehir'de bir anda ortadan kaybolan ve yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu.

Eskişehir'de bir anda ortadan kaybolan ve yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu.

Akraba ziyareti için Bursa'dan Eskişehir'e gelerek bir süre kalan ve dönüş yaptığı şehirlerarası otobüsten yol üstünde inerek ortadan kaybolan 16 yaşındaki Y.K.'den sevindirici haber geldi. Yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Y.K., ailesinin ihbarı üzerine polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışma ile şehir merkezinde bulundu.

Ailesine teslim edilen 16 yaşındaki genç kızın, ifade alınması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp (2) Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp (2) Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kız bulundu Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kız bulundu
Kaynak: İHA

Eskişehir, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindirici haber geldi - Son Dakika


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