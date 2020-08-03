3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Bülent Çetin (49) evinde ölü bulundu.

3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Bülent Çetin (49) evinde ölü bulundu.

Nazilli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Bülent Çetin'in evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumdan şüphelenip Çetin'in evine gitti. Kapının kilitli olmadığını gören komşular, eve girdiklerinde Çetin'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Geçimini garsonluk yaparak sağladığı öğrenilen Çetin'in 5 ay önce cezaevinden çıktığı ve annesinin evinde kaldığı belirtildi. Ayrıca, Bülent Çetin'in bir süre önce annesi ile küstüğü ve bu yüzden annesinin başka bir yerde kaldığı ileri sürüldü.Çetin'in cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çetin'in  kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 11:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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