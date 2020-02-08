3 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

3 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Şubat'tan bu yana haber alınamayan Ramazan Üzülmez'i (58) arama çalışmalarına devam edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Şubat'tan bu yana haber alınamayan Ramazan Üzülmez'i (58) arama çalışmalarına devam edildi.

Arama çalışmalarına, jandarma komando, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra AKUT, ANDA ve Manisa Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler katıldı.

Çalışmalarda drone ve iz köpekleri de kullanıldı. Arama kurtarma ekipleri, derin vadilere halat yardımı ile inerek arama çalışması yaptı.

Sivrice Mahallesi sakinlerinden Recep Üzülmez, 5 Şubat Çarşamba günü, sabah saatlerinde tarlaya gitmek üzere evinden ayrılmıştı.

Üzülmez'den bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, Üzülmez için arama çalışması başlatılmıştı.

3 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı TSK tarafından Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 01:37:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]