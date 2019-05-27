Son Dakika Haberleri: 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

3 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşularının 3 gündür haber alamadığı 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşularının 3 gündür haber alamadığı 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 4. katında bulunan evde yaşayan 65 yaşındaki Nejdet Erdoğan'dan komşuları 3 gün boyunca haber alamadı. Erdoğan'ın hayatından endişe duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdi. İçeri giren ekipler, Erdoğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Nejdet Erdoğan'ın ölümünden şüphelenen ekipler evde inceleme başlattı. Evde yapılan incelemelerin ardından yalnız yaşadığı öğrenilen Nejdet Erdoğan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:27 Kaynak: İHA
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