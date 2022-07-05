3 gündür kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

ADANA Adana'da 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin suluma kanalında cesedi bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuklar, balık tutmak için suyu kesilen sulama kanalına girdi. Sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çocuklar, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sulama kanalına giren su altı polisi, erkeğe ait cesedi kıyıya çıkardı. Çevredekilerin cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışması dikkat çekti.

İlk incelemede cesedin, pazar günü ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Batuhan Kılıç'a ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada Kılıç'ın, serinlemek için Aydınlar Mahallesi'nde sulama kanalına girdiği ve akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı