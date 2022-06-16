3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu - Son Dakika
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3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu

16.06.2022 16:36
3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Elif Akıllı'nın (19), Kızılırmak Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Elif Akıllı'nın (19), Kızılırmak Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Mahallesi'ndeki evinden 14 Haziran'da çıkan ve bir daha haber alınamayan Elif Akıllı'nın ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, Elif'in en son Kızılırmak Nehri kenarında görüldüğünü belirledi. AFAD ekiplerince nehirdeki aramalarda Elif'in son görüldüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta Karaçay bendinde cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Elif'in cansız bedeni, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Elif'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan genç kızın, kaybolmadan 1 gün önce yolda yürüdüğü sırada sokak köpeğini sevdiği anlardan görüntüleri ortaya çıktı.


3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu
3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu
3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu
3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu
3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu
3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu
3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu
3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu
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Kaynak: DHA

Kızılırmak, Osmancık, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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