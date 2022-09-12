Kayıp olarak aranıyordu! 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranıyordu! 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu

12.09.2022 10:14

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarında bulunulan 22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cansız bedeni motosikletiyle birlikte kara yolu yakınında bulundu.

Manavgat'ın Demirciler Mahallesi Ulualan mevkii D-400 karayolu kenarındaki çalılıklar arasında dün saat 2130 sıralarında lambası yanan bir motosikleti fark edenler, ne olduğunu anlamak için yanına gittiklerinde yerde yatmakta olan bir kişi gördü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

3 gündür kayıp olan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Yapılan incelemede yerde yatan kişinin, cuma gecesinden bu yana kayıp olarak aranan Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu tespit edildi. Hakan Asilkan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

3 gündür kayıp olan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu

ARKADAŞLARI VE AKRABALARI AKIN ETTİ

Manavgat Sanayi Sitesi'nde boyacılık yapan Hakan Asilkan'ın cansız bedeninin bulunduğu haberini duyan akrabaları ve arkadaşları olay yerine akın etti. Yolun karşısına geçmek isteyenler nedeniyle karayolunda trafik zaman zaman aksadı. Jandarma ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için vatandaşları sürekli uyardı. Hakan Asilkan'ın anne ve babasının oğullarını bulabilmek umuduyla bir televizyon programına katılmak üzere İstanbul'a gittikleri, acı haberi aldıkları Manavgat'a geri dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

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Kaynak: DHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp olarak aranıyordu! 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu - Son Dakika

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