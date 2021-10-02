Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cide ilçesinde yaşayan balıkçı Ertan Göktepe, 28 Eylül Salı günü akşam saatlerinde balığa çıkmak için evden ayrıldı. Cide Limanı'na gelen Göktepe, olumsuz hava koşulları nedeniyle balığa çıkamayınca lokalde oturan arkadaşlarının yanına gitti. Göktepe, daha sonra balıkçıların kaldığı barınağa gitti. Yeniden limana gelen Ertan Göktepe'den haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Son Dakika › Güncel › 3 gündür kayıp olan balıkçının denizde cesedi bulundu - Son Dakika

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