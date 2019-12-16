3 gündür kayıp olan Damla bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 gündür kayıp olan Damla bulundu - Son Dakika

3 gündür kayıp olan Damla bulundu

6 saat önce

Bursa'da ikamet eden ve 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Damla Uzun, Ankara'da bulundu.

3 gündür kayıp olan Damla bulundu, System.String[]

Bursa'da ikamet eden ve 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Damla Uzun, Ankara'da bulundu.


Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Damla'dan 3 gündür haber alınamıyordu. Cuma günü hasta olması sebebiyle okula gitmeyen kızlarını evde bırakarak işe giden anne ve baba, eve geldiklerinde genç kızı evde bulamadı. Tüm aramalara rağmen genç kıza ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri kayıp kızı arama çalışmaları başlatırken sevindirici haber Ankara'dan geldi.


14 yaşındaki Damla'nın bulunduğu ve ailesinin teslim almak için Ankara'ya gittiği belirtildi. - BURSA

Ankara, Bursa, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

300 kilo ağırlığında domuz avladılar
Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı

Son Dakika Haberleri
22:23 Otopsi odasında kadın cesetle ilişkiye giren görevliyi polis bastı - Son Dakika Haber
22:14 TBMM Genel Kurulu'nda tartışma - Son Dakika Haber
22:14 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
22:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıl Dönümü'nde konuştu: (2) - Son Dakika Haber
22:10 Engelli çocuğa şiddet soruşturmasında iddianame 1 yıl sonra mahkemeye ulaştı - Son Dakika Haber
21:24 Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları - Son Dakika Haber
20:53 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:24:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 gündür kayıp olan Damla bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]