3 gündür kayıp olan Damla bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 gündür kayıp olan Damla bulundu - Son Dakika

3 gündür kayıp olan Damla bulundu

6 saat önce

Bursa'da ikamet eden ve 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Damla Uzun, Ankara'da bulundu.

3 gündür kayıp olan Damla bulundu, System.String[]

Bursa'da ikamet eden ve 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Damla Uzun, Ankara'da bulundu.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Damla'dan 3 gündür haber alınamıyordu. Cuma günü hasta olması sebebiyle okula gitmeyen kızlarını evde bırakarak işe giden anne ve baba, eve geldiklerinde genç kızı evde bulamadı. Tüm aramalara rağmen genç kıza ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri kayıp kızı arama çalışmaları başlatırken sevindirici haber Ankara'dan geldi.

14 yaşındaki Damla'nın bulunduğu ve ailesinin teslim almak için Ankara'ya gittiği belirtildi.

(Zafer Peker/İHA)

Ankara, Bursa, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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