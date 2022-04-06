3 gündür kayıp olan genç "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkmıştı! - Son Dakika
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3 gündür kayıp olan genç "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkmıştı!

06.04.2022 23:25
3 gündür kayıp olan genç "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkmıştı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Canbolat Arslantaş "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkmıştı. Ailesi 3 gündür haber alamıyor.

Kadirli ilçesine bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Canbolat Arslantaş 4 Nisan günü akşam saat 19.40 sıralarında abisine "Teravih namazına gidiyorum" diyerek evden çıktı.

"AİLEVİ BİR SIKINTISI YOKTU"

Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Canbolat Arslantaş'tan yakınları haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Oğlundan 3 gündür haber alamadıklarını belirten baba Adnan Arslantaş, "Çocuğumun ailesi ile bir problemi bir sıkıntısı yoktu. Bir kavga bir dövüş yoktu. Daha önce bu şekilde hiç davranmadı. Annesi köydeydi. Bende işe gitmiştim çalışıyordum. Abisi evdeydi. Abisine mahallemizde bulunan camiye teravih namazına gidiyorum, demiş ve evden çıkmış. Geri dönmedi. Bizde polise kayıp başvurusunda bulunduk. Oğlumu görenlerin veya yerini bilenlerin polise haber vermesini istiyoruz" dedi.

3 gündür kayıp olan genç Teravih namazına gidiyorum diye evden çıkmıştı!
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Teravih, 4 Nisan, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 gündür kayıp olan genç 'Teravih namazına gidiyorum' diye evden çıkmıştı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 gündür kayıp olan genç "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkmıştı! - Son Dakika
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