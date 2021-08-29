3 gündür kayıp olan Hülya, arkadaşında çıktı - Son Dakika

- 3 gündür kayıp olan Hülya, arkadaşında çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 3 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, arkadaşının evinde ortaya çıktı. Kızıyla telefonda konuşan anne Zeynep Sarılsu, Kızı Hülya'nın bunalımda olduğu için arkadaşına gittiği söylediğini ifade etti.

Gaziantep'te, geçtiğimiz Cuma günü evinden 'hastaneye gidiyorum' diyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Hülya Sarılsu, çıkan kayıp haberlerinin ardından akşam saatlerinde ailesini aradı. Kızıyla telefonda görüştüğünü belirten anne Zeynep Sarılsu, kızının yaşadığı bunalımdan dolayı bir arkadaşının yanına gittiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kızını bulmanın mutluluğunu yaşayan anne Sarılsu, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.