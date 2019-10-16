Son Dakika Haberleri: 3 gündür kayıp olan kadın boş evin bahçesine 'SOS' yazarak kurtuldu
BBC
Son Dakika Dünya 3 gündür kayıp olan kadın boş evin bahçesine 'SOS' yazarak kurtuldu

3 gündür kayıp olan kadın boş evin bahçesine 'SOS' yazarak kurtuldu

2 saat önce

Avustralya'nın güneyinde üç gün önce kampta kaybolan bir kadın, boş bir evin bahçesinde toprağa yazdığı "SOS" mesajı sayesinde kurtuldu.

3 gündür kayıp olan kadın boş evin bahçesine 'SOS' yazarak kurtuldu, System.String[]

Avustralya'nın güneyinde üç gün önce kampta kaybolan Deborah Pilgrim isimli bir kadın, boş bir evin bahçesinde toprağa yazdığı "SOS" mesajı sayesinde kurtuldu. İmdat mesajını, güvenlik kamerasının bağlı olduğu cep telefonundan izleyen ev sahibi, polise haber vererek kadının bulunmasını sağladı.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, 55 yaşındaki Deborah Pilgrim gruptan ayrılınca çalılık arazide yolunu kaybetti. Pilgrim'in bulunması için helikopterlerin de katıldığı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Deborah Pilgrim'in "SOS" mesajını yazdığı evin sahibi Neil Marriot, Avustralya televizyonu ABC'ye açıklamlarda bulundu. Marriot yaptığı açıklamada "Yakınlarımızda bir kadının arandığını öğrenince telefonumu kontrol ettim. Bahçemdeki mesajı gördüm" dedi. Sedan kasabası yakınlarındaki bu eve 70 kilometre mesafedeki başka bir evde yaşayan Marriot, "Evim birkaç kez soyulduğu için yakın bir zaman önce kamera taktırmıştım. Bir gün önce imdat mesajı yoktu" diye konuştu.

Salı gecesi bulunan Pilgrim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Avustralya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CNN'in başkanından Trump talimatı: Azil haberlerine odaklanın
Kadın doktor sekizinci kattan düşerek ağır yaralandı Münbiç'te YPG'li terörist, kadın kılığına girdi Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:15:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 gündür kayıp olan kadın boş evin bahçesine 'SOS' yazarak kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]