3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu - Son Dakika
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3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu

04.04.2022 10:32
3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu

Adana'da 3 gündür kayıp olan epilepsi hastası genç sulama kanalında ölü bulundu.

Adana'da 3 gündür kayıp olan epilepsi hastası genç sulama kanalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, epilepsi hastası 31 yaşındaki Mehmet Yalman cumartesi günü bisikletiyle çıktığı evine bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen Yalman bir türlü bulunamadı. Bugün sabah Yalman'ın Ali Hocalı Mahallesine doğru gittiği bilgisine ulaşılınca polis ile ailesi o çevrede arama başlattı. Yapılan aramada sulama kanalında Yalman'ın bisikleti bulundu. Bunun üzerine su altı polisine haber verilerek kanalda arama başlatıldı. Bisikletin bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde de Yalman'ın cansız bedenine rastlandı. Yalman'ın yakanları gözyaşlarını tutamazken, ceset kanaldan karaya çıkartıldı. Yalman'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yalman'ın epilepsi hastası olduğu için nöbet geçirip kanala düşmüş olabileceği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. - ADANA

3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu
3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu
3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu
3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu
3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu
3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu
3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu
3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu

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Cumartesi, Epilepsi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 gündür kayıp şahıs kanalda ölü bulundu - Son Dakika


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