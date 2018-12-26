Son Dakika Haberleri: 3 Gündür Kayıptı, Cesedi Bulundu

3 Gündür Kayıptı, Cesedi Bulundu

2 saat önce

Adana'da çocuklarına "Hayvanlara yem almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen yaşlı adam ölü olarak bulundu.

3 Gündür Kayıptı, Cesedi Bulundu, System.String[]
Adana'da çocuklarına "Hayvanlara yem almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Sait Tan (69), 3 gün önce çocuklarına "Hayvanlara yem almaya gidiyorum" diyerek Adana Organize Saniye Bölgesine gitti. Ancak Tan, evine dönmedi. Bunun üzerine Yakapınar Mahallesi'nde yaşayan Tan'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan 3 gün geçmesine rağmen bir türlü bulunamayınca yakınları Tan'ı Organize Sanayi Bölgesi civarında aramaya başladı. Bugün saat 14.00 civarlarında arama yapan yakınları Baklalı Mahallesi'nde Tan'ın boş arazi içinde hareketsiz yattığını görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Tan'ın ölümüyle ilgili araştırma başlattı. Yapılan ilk araştırmada Tan'ın çocuklarına "Hayvanlara yem almaya gidiyorum" diyerek evden çıktığı ancak alacağını tahsil etmek için evden çıktığı ileri sürüldü.

Sait Tan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:07 Kaynak: İHA

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