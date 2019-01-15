Son Dakika Haberleri: 3 Gündür Kayıptı, Dere Kenarında Cesedi Bulundu

3 Gündür Kayıptı, Dere Kenarında Cesedi Bulundu

54 dakika önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Zekeriya Akyol'un (31) cansız bedeni bir dere kenarında bulundu.

3 Gündür Kayıptı, Dere Kenarında Cesedi Bulundu, System.String[]
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Zekeriya Akyol'un (31) cansız bedeni bir dere kenarında bulundu.

Jandarma ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Aşağıdolmadeğirmen Mahallesi'ndeki Değirmen Başı mevkiinde bir ceset olduğu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler, dere kenarında 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin, 31 yaşındaki Zekeriya Akyol olduğu belirlendi. Engelli olduğu öğrenilen Akyol'un etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sele kapıldığı tahmin edilirken, Akyol'un 3 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Akyol ailesinin 3 gündür herhangi bir kuruma kayıp başvurusunda bulunmadığı öne sürüldü. Hayatını kaybeden Zekeriya Akyol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Jandarma, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu

Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 02:21:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Gündür Kayıptı, Dere Kenarında Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]