Son Dakika Haberleri: 3 Gündür Kayıptı Erkek Arkadaşının Evinden Çıktı

3 Gündür Kayıptı Erkek Arkadaşının Evinden Çıktı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 gündür kayıp olan 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının evinden çıktı.

3 Gündür Kayıptı Erkek Arkadaşının Evinden Çıktı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde 3 gündür kayıp olan 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının evinden çıktı. Polis tarafından bulunan F.K. annesine teslim edildi. Genç kızın evden kaçtıktan sonra 2 gün boyunca inşaatta yattığı yoldan geçen birinin cip telefonundan erkek arkadaşına mesaj atarak haber verdiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar, gecesi annesi ile tartışıp evden kaçan F.K., kaçtığı gece ve bir sonraki geceyi Eşrefzade Mahallesi Kamil Acar sokakta bulunan bir inşaatta geçirdi. 2 günün sabahında yoldan geçen bir vatandaştan telefonunu isteyen Koyak erkek arkadaşına mesaj atarak durumu haber verdi. Bunun üzerine inşaatın bulunduğu sokağa gelen E.G. kız arkadaşını da alarak ayrıldı. Durumdan şüphelenen vatandaş polise ihbarda bulunarak genç kızın mesaj çektiği numara ve eşkal bilgilerini paylaştı. Konuyu derinlemesine araştıran polis, telefon numarasından adresini tespit ettiği E.G' nin evine giderek, F.K.'yı buldu. Genç kız daha sonra annesine teslim edildi. Anne Gülcan Ulutaş, çok mutlu olduğunu belirterek, kızını bulan polis ekiplerine teşekkür etti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

Polis, Bursa, Genç, 3. Sayfa
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