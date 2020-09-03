3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika

3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.
İlçenin Esendere yolu üzerindeki Güllüce köyü yakınlarındaki kuyuya düşen 3 yavru köpek mahsur kaldı. Kuyudan gelen ses üzerine harekete geçen vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kuyunun içine girerek yavru köpekleri kurtardı.
Vatandaşlar, köpekleri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:18 - Kaynak: İHA
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