3 günlük Atlas bebek, fıtık ameliyatı oldu - Son Dakika
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3 günlük Atlas bebek, fıtık ameliyatı oldu

3 günlük Atlas bebek, fıtık ameliyatı oldu

05.02.2021 13:59

İZMİR'de Yağmur-Cihan Çakar çiftinin 'Atlas' adını verdikleri bebekleri, 3 günlükken kasık fıtığı ameliyatı oldu.

İZMİR'de Yağmur-Cihan Çakar çiftinin 'Atlas' adını verdikleri bebekleri, 3 günlükken kasık fıtığı ameliyatı oldu. Medicana International İzmir Hastanesi'nde, Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar tarafından ameliyat edilen Atlas'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir'de yaşayan Yağmur-Cihan Çakar çiftinin 37 haftalık iken 2 kilo 650 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerinin sağ kasığında fıtık olduğu belirlendi. 'Atlas' adı verilen bebek, 3 günlükken ameliyata alındı. Medicana International İzmir Hastanesi'nde, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar tarafından ameliyat edilen Atlas, sağlığına kavuşup, evine gönderildi. 8,5 aylık hamile olan Op. Dr. Nihan Ünver de doğum iznine ayrıldı.

'ERKEN DOĞAN BEBEKLERDE GÖRÜLÜR'Op. Dr. Akar, kasık fıtık rahatsızlığının çocuklarda sık görüldüğünü belirterek, "Her 100 yeni doğan bebekten 1 ila 4'ünde yaşanır. En sık 0-2 yaş grubunda ortaya çıkmakla birlikte daha büyük yaşta da görülebilir. Zamanından önce doğan (prematüre) bebeklerde fıtık görülme sıklığı daha yüksektir. Çocuklardaki kasık fıtıkları karın içi basıncı artıran; ıkınma, kabızlık, astım gibi akciğer problemleri nedeniyle çok öksürme ya da çok ağlamaya bağlı oluşabilir" dedi.TEDAVİSİ SADECE CERRAHİ

Fıtık oluştuktan sonraki tedavinin cerrahi olduğunu kaydeden Op. Dr. Nihan Ünver Akar, cerrahinin zamanının ise 'yarı acil' olarak tanımlandığını hatırlattı. Ünver, "Çocuk en kısa zamanda fıtık ameliyatı olmalıdır. Gecikildiğinde fıtık kesesi içerisine girebilecek olan bağırsak eğer karın içerisine geri dönemezse kese içerisinde sıkışarak kanlanması bozulur. Kanlanması bozulan bağırsak, bir süre sonra şişmeye başlar ve zamanında müdahale edilmezse bağırsak delinerek çok daha ciddi hatta hayati tehlike yaratabilecek bir tablo meydana gelir. 2 aylıktan küçük hastalar, olası solunum problemleri açısından anestezi sonrası gözlem amaçlı bir gün hastanede takip edilebilir. Daha büyük çocukların ise hastanede yatması gerekli değildir. Bir hafta içerisinde fıtık ameliyatı olan çocuk normal hayatına döner. Burada 3 günlük bebeği ameliyatla sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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