3 Günlük bebek Covid-19'u yendi - Son Dakika

3 Günlük bebek Covid-19'u yendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da 3 günlük iken korona virüs testi pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Adıyaman kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 15 gün önce dünyaya gelen ve isim verilmeyen bebek, sarılık, kusma, beslenmesinde azalma ve burun akıntısı şikayetiyle tekrar hastaneye gitti. Korona virüs (Covid-19) testi yapılan 3 günlük bebeğin testi pozitif çıktı. Covid-19 testi pozitif çıkınca bebek tedaviye alındı.

Anne ve babada yapılan testler negatif çıktı. Bebeğin doğumuna giren doktor ve sağlık çalışanlarının da testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Bebek, 11 günlük tedavisinin ardından son 2 testi negatif çıkınca taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları ile uğurlanan bebeğin evinde 14 gün karantinada olacağı öğrenildi.