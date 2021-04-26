3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara - Son Dakika

3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara

26.04.2021 18:34

3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara Binlerce kişi pazara akın etti, korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı Yasakların gelmesi gerektiğini söyleyen vatandaş: " Vallahi gelsin yasaklar, inadına birbirine sürünüyorlar baksana" 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar...

3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara

Binlerce kişi pazara akın etti, korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı

Yasakların gelmesi gerektiğini söyleyen vatandaş: " Vallahi gelsin yasaklar, inadına birbirine sürünüyorlar baksana"

ZONGULDAK - 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar pazar yerine akın etti. Yoğunluğun arttığı pazarda korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan'ı da içine alan 3 günlük haftasonu kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ardından Pazartesi günü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulan halk pazarında vatandaşlar adeta akın etti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde Zonguldak ili en çok vaka artışı olan iller arasında yer alıyor. Haftanın ilk gününde pazaryerine gelen vatandaşlar alışverişlerini yaparken, korona virüs tedbirlerinin uyulmadığı görüldü. Özellikle kapalı pazaryerinde insan seli oluşurken, kimi vatandaş da tedirgin oldu. Pazar esnafı büyük marketlerden şikayetçi olurken, bazı vatandaşlar da tedbirlerin artırılması gerektiğini ifade ettiler. Pazar alışverişi için pazaryerine gelen vatandaşlar, "Tedbirler gelirse 1 ay sonra düzelir, daha iyi olur. Ne Kadar dikkat etsek de virüsü kapıyoruz. Kimse dikkat etmiyor. Yoğunluğun olması 3 günlük vatandaşların evde olmasından dolayı. Yasak gelsin milletimiz dikkat etmiyor. Yeni tedbirler biraz daha sıkı olması lazım" Dediler. Kimileri ise yoğunluğun 3 günlük kısıtlamadan kaynaklandığını vurgulayarak, "Bugün pazartesi 4 günün yoğunluğu var. Millet markete gidiyor alışverişini yapıyor, pazar alışverişini pazardan yapıyor. 4 günlük yasakta manav kapatılırsa yoğunluk olması normal." İfadelerine yer verildi.

Pazar esnafı marketlerden şikayetçi

Pazaryerinde esnaflık yapanlar kısıtlama olan günler marketlerin açık olduğunu kendilerinin sıkıntı çektiklerini ifade ederek şunları söylediler:

"Açık pazarlarda sıkıntı olmaz, daha kötü marketlerde daha büyük sıkıntı olur. Maske ve mesafeyi dikkat edilirse sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Haftasonu kısıtlama devam etmeli, tam kapanma olursa sıkıntı olur. Vatandaş evine ekmek getiremez. Bize kalsa her gün Pazar açık olsun, sıkı tedbirleri pazara uygulamasınlar. Vatandaşlar marketlerden yeterli verimi alamadıkları için pazarın uygun olduğundan dolayı burayı tercih ettiler. Kısıtlamalar aynı olduğu gibi devam etmeli. Yasaklar her türlü belimizi büküyor. Pandemi yasakları bizi çok etkiliyor. Belimizi kırmayacak yasaklar bekliyoruz." Dediler.

3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara
3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara
3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara
3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara
3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara
3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara - Son Dakika


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