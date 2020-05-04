3 günlük kısıtlamanın ardından metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Denizli'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokağa çıktı. Caddelerde ve kent meydanında yoğunluk yaşanırken, postane ve bankalarda uzun kuyruklar oluştu.



Denizli'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Vatandaşlar banka ve postane işlemleri için sıraya girerken, güneşin açması ile caddelerde gezenler sosyal mesafe kurallarına kimi zaman uydu, kimi zaman ise kurallara uymayarak sohbet etti.



Kent meydanında bulunan postanede vatandaşlar kuyruk oluşturdular. E-Devlet şifresi alabilmek için sabahın erken saatlerinde postane kuyruğuna girdiğini dile getiren Ahmet Ali Kara, "Sabah 08.40'da geldim postaneye e-Devlet şifresi almak için. O saatten beri de bekliyoruz. İki saati aşkın süredir bekliyorum" dedi.



Sabahın erken saatlerinde kuyruğa girmesine rağmen 3 saatten fazla bir sürede binaya yaklaşabilen Muzaffer Şenli ise, "Saat 07.30'da geldim. Çınar ışıklardaydım. Saat 11 oldu, daha binanın yanına anca gelebildim" diye konuştu. - DENİZLİ