3 GÜNLÜK KISITLAMANIN KALKMASIYLA TAKSİM'E AKIN ETTİLER - Son Dakika

İstanbul'da,1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte insanlar Taksim Meydanı'na akın etti. Maske takmadığı gözlenen insanlar yağmura aldırış etmeden fotoğraf çektirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla 1-3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Gece yarısından itibaren kısıtlama kaldırılmasıyla birlikte onlarca insan Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yağmura aldırış etmeyen insanlar İstiklal Caddesi'nde gezerken bazı vatandaşların maske taktıkları görülürken bazı vatandaşlar ın ise maske takmadıkları görüldü. Yağmura aldırış etmeyen insanlar Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

"SIKILDIK BİRAZö

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Taksim'e çıkan bir kişi, "Biraz sıkıldık. Şuan Taksim'deyiz. Yağmurlu güzel bir hava var. Nefes almaya çıktık" dedi. Hava almak için dışarıya çıktıklarını belirten bir kişi de, "Hava aldık. Şimdi de eksiklerimizi alarak eve döneceğiz" diye konuştu.