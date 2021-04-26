3 günlük kısıtlamanın kazanımları 1 günde yok oldu - Son Dakika

3 günlük kısıtlamanın kazanımları 1 günde yok oldu

26.04.2021 15:58

3 günlük kısıtlamanın kazanımları 1 günde yok oldu Denizli'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar kendisini sokağa atarak 3 günlük tedbirleri 1 günde yok etti.

3 günlük kısıtlamanın kazanımları 1 günde yok oldu

DENİZLİ - Denizli'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar kendisini sokağa atarak 3 günlük tedbirleri 1 günde yok etti. Bankaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Denizli'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar kendisini sokağa attı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ve işlek caddelerde yoğunluk meydana gelirken, 3 günlük kısıtlamada 1 günde yok oldu. Vatandaşlar banka işlemleri için sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu, caddelerde geçen çoğu vatandaşlar ise kuralları hiçe saydı. Kısıtlamanın olduğu günlerde boş olan sokaklarda ise araç trafiği meydana geldi. Vatandaşlar banka ve caddelerdeki yoğunlukların sebebinin bayrama az bir süre kaldığı için oluştuğunu belirtirken, polis ekipleri ise yoğunluk olan bölgelerde vatandaşlara kurallara uyması yönünde uyarılarda bulundu. Kısıtlama sonrası bankalarda ve caddelerde oluşan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

"Sabah bankalarda bayağı yoğunluk başladı"

Bankalarda uzun kuyruklar oluştuğunu ve git gide caddelerde yoğunluğun arttığını belirten Mehmet Bostancı, "Sabah bankalarda bayağı yoğunluk başladı, 3 gündür kısıtlama vardı. 45 dakika civarında bekleyen oluyor, yaşlılar burada zaten sosyal mesafe yok gibi bir birlerine yakınlar ve ben 25 dakika falan bekledim fazla bekleyende var. Öğlen yoğunluğunda daha fazla kalabalık var" dedi.

"Ben 12'de geldim yaklaşık 3 saattir buradayım"

Bankada yaklaşık 3 saat beklediğini söyleyerek, kalabalığın aşırı olduğunu belirten Hatice Çelimli; "Saat 13.30'da açılacak dediler, kuyruğu görüyorsunuz bekliyorum. Çok fazla kişi var, pandemi diye bir şey yok zaten iç içe insanlar çok kötü gerçekten. Bugün maaşların son günü birde bağkur maaşları var, kredi ödemeleri var, bu Pandemiden dolayı krediler çok çekildi her halde bu yüzden çok fazla kalabalık var. Dayım emekli annem, kayınvalidem var, hepsi emekli onların maaşları kredileri derken para yatırmak için bekliyorum. Ben 12'de geldim yarıya kadar almadılar kapattılar sonra tekrar beklemeye başladım yaklaşık 3 saattir buradayım" ifadelerini kullandı.

3 günlük kısıtlamanın kazanımları 1 günde yok oldu
3 günlük kısıtlamanın kazanımları 1 günde yok oldu
3 günlük kısıtlamanın kazanımları 1 günde yok oldu
3 günlük kısıtlamanın kazanımları 1 günde yok oldu

15 Temmuz, Denizli, Emekli, Banka, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3 günlük kısıtlamanın kazanımları 1 günde yok oldu - Son Dakika


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