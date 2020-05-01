3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Tekirdağ'da kuş cıvıltıları hakim - Son Dakika

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Tekirdağ'da kuş cıvıltıları hakim

TEKİRDAĞ - Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Tekirdağ sokaklarında kuş cıvıltıları hakim olurken, martıların sokakta rahatça dolaştıkları gözlendi.

İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile bazı istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırlarındaki tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Cıvıltılar hakim

Gece 24.00'da başlayan kısıtlama kararı sonrasında Tekirdağ il genelinde sokaklar boş kaldı. Sokakların boş kalması ile şehir sakinliğe bürünürken, doğada ve havada uçuşan kuş sesleri iyiden iyiye duyulmaya başladı. Tekirdağ'da hayalet kent manzarası ortaya çıkarken denizden gelen martılarında sokaklarda daha rahat dolaştıkları gözlendi.