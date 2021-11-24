Üye Girişi
3 gururu bir arada yaşayan baba: Hem şehit hem gazi hem de asker babası - Son Dakika

3 gururu bir arada yaşayan baba: Hem şehit hem gazi hem de asker babası

24.11.2021 20:09

- Hem şehit hem gazi hem de asker babası 3 gururu bir arada yaşayan baba Memuriyet hakkını kullanmayıp SAT Komandosu oldu Gaziantep'te yaşayan Mehmet Özcan, 2006'da oğlu üsteğmen Hakan Özcan'ın şehit düşmesinin ardından 2 evladını daha asker ocağına gönderdi.

- Hem şehit hem gazi hem de asker babası

3 gururu bir arada yaşayan baba

Memuriyet hakkını kullanmayıp SAT Komandosu oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Mehmet Özcan, 2006'da oğlu üsteğmen Hakan Özcan'ın şehit düşmesinin ardından 2 evladını daha asker ocağına gönderdi. Hem şehit hem gazi hem de asker babası olma gururunu bir arada yaşayan Özcan, "Biz fakir insanlarız vatana evladımızdan başka verebileceğimiz bir şey yok" dedi.

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Özcan'ın oğlu üsteğmen Hakan Özcan, 2006 yılında Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düştü. Oğlu Hakan'ın şehit düşmesinin ardından Özcan, 2 evladını daha gözünü kırpmadan asker ocağına yolladı. Bir oğlu da Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Özcan'ın 3'üncü oğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda SAT Komandosu olarak görev yapıyor. Hem şehit hem gazi hem de asker babası olmanın gururunu bir arada yaşayan baba Özcan'ın 2 oğlu da şehit ağabeylerinin intikamını almak için ağabeylerinin izinden gitti.

Şehit düşen oğlunun acısının 15 yıldır geçmediğini aktaran Özcan, evlat acısını Kuran-ı Kerim okuyarak dindirdiğini söyledi. Evlatlarının memur olma hakkını kullanmayıp ağabeylerinin intikamını almak için asker olduklarını paylaşan Özcan, "Bu bayrak için ben 3 evladımı verdim gerekirse yine veririm" dedi.

"Tayinini Hakkari, Şırnak ve Tunceli'ye istiyor"

Şehit düşen oğlunun Kara Harp Okulu'ndan 2001 yılında dereceyle mezun olduğunu dile getiren Özcan, oğlu Hakan'ın Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra tayin istediğini söyledi. Tayinini o zaman terörün en yoğun olduğu bölgeler olan Hakkari, Şırnak ve Tunceli'ye istediğini belirten Özcan, "Tayini Şırnak'a çıktı. Oraya gittikten 5 ay sonra şehit düştü. Şehit düşmeden önce görüşemedik. Sürekli operasyona çıkardı. Şehit düştüğü gün de operasyonu kendisi idare ediyormuş. Akşam saatlerinde kendi bölüğünden 2 tim pusuya düşmüş. Hakan'da onları kurtarmak için geri dönüp gidiyor. O esnada terör örgütü'nün mevzisinin üzerinden geçiyor. İçinde terörist varmış. Çıkıp arkadan sıkıyor. Orada kan kaybından şehit düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Memur olma haklarını kullanmadılar"

Üniformalı biri gördüğü zaman kendi evladını görmüş gibi olduğunu dile getiren Özcan, askerleri çok sevdiğini belirterek, "Benim de asker olasım geliyor ama elimden gelen buydu. 2'nci çocuğumda abisi gibi asker oldu. O mezun olduğu yıl abisi şehit düştü. Abisinin cenazesini mezara o oğlum indirdi. O da Zeytin Dalı Harekatı'nda ayağına roket geliyor. 2 sene tedavi gördü. Şimdi emekli ettiler. Sırf abisinin intikamını almak için asker olmuştu. 3'üncü oğlum da SAT Komandosu oldu. İsteseydi bir memur olabilirdi ama biz o hakkımızı kullanmadık. Biz fakir insanlarız vatana evladımızdan başka verebileceğimiz bir şey yok. Başka neyimiz var ki?" diye ekledi.

"Kuran-ı Kerim olmasa acımı dindiremezdim"

Oğlu Hakan'ın acısını Kuran-ı Kerim okuyarak dindirdiğini söyleyen Özcan, "Oğlum şehit düşeli 15 sene oldu. Eskiden mezara sabah gelip akşam giderdim. Akşam ezanı okunduğunda eve dönerdim. Çalışmayı falan bıraktım. 2007 yılında oğlumun yerine hacca gittim. Mezarı başında her gün birkaç cüz bitirirdim. Elden başka bir şey gelmiyor. Eğer Kuran-ı Kerim olmasaydı ben bu evlat acımı dindiremezdim. Şimdi olsa ben de askere giderim. Yeter ki ülkemize vatanımıza bir şey olmasın. Bayrağımız inmesin. Bu bayrak için ben 3 evladımı verdim, gerekirse yine veririm" diye konuştu.

3 gururu bir arada yaşayan baba: Hem şehit hem gazi hem de asker babası
3 gururu bir arada yaşayan baba: Hem şehit hem gazi hem de asker babası
3 gururu bir arada yaşayan baba: Hem şehit hem gazi hem de asker babası
3 gururu bir arada yaşayan baba: Hem şehit hem gazi hem de asker babası

SAT Komandosu, Asker, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 gururu bir arada yaşayan baba: Hem şehit hem gazi hem de asker babası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı 19:40 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor 16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! 16:33 Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı 16:31 Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü 16:30 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi 15:27 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası 14:12 Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası

Son Dakika Haberleri
19:50 Gece yarısından itibaren uygulanacak akaryakıt zammı öncesi sürücüler benzin istasyonlarına akın etti
19:39 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı
19:38 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Ajax maçında ilk 11'ler netleşti
19:37 Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak kritik iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak
18:30 Galatasaray kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! İşte Fatih Terim'in takımdan göndereceği 5 futbolcu
18:27 HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi
18:18 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara inme çağrısı yapıyor! İlk miting Mersin'de
18:17 Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün aldığı ortak kararı duyurdu: Hakemlerle ilgili konuşmayacağız
18:01 Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık
17:59 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, cehennemi anlattı: Korkunç şeyler gördüm
Reynmen'e kötü haber! Organizasyon şirketinin açtığı dava sonuçlandı: 200 bin euroyu faiziyle geri ödeyecek Reynmen'e kötü haber! Organizasyon şirketinin açtığı dava sonuçlandı: 200 bin euroyu faiziyle geri ödeyecek         
20:03
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor         
16:35
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş         
15:55
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:37
Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi         
14:10
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 20:15:20. #1.12#
SON DAKİKA: 3 gururu bir arada yaşayan baba: Hem şehit hem gazi hem de asker babası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement