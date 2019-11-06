Son Dakika Haberleri: 3 Güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu
Son Dakika Güncel 3 Güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu

3 Güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu

8 saat önce

Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 3 silahlı Güvenlik Görevlisi alımına 392 kişi başvurdu.

3 Güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu, System.String[]

Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 3 silahlı Güvenlik Görevlisi alımına 392 kişi başvurdu.


Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona ermesinden sonra Niğde Kültür Merkezinde kura çekimi yapıldı. Silahlı 3 Güvenlik Görevlisi alımı yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne toplamda 392 kişi başvurdu. Yapılan kura çekiminde 12 asil 12 yedek seçilirken önümüzdeki günlerde 3 kişinin belirlenmesi için mülakat yapılacak. - NİĞDE

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
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