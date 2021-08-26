3. haftada oynanacak maçlarda görevli hakemler belli oldu

Siper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görevli olacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Karagümrük maçını Cüneyt Çakır, -F.Bahçe maçını Yaşar Kemar Uğurlu, Kasımpaşa-G.Saray maçını Fırat Aydınus, Giresun-Trabzon maçını Ali Şansalan yönetecek.

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