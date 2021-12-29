3 haftalık bebeği kışın ortasında sokağa terk ettiler! Yoldan geçen kurye, bomba sanılan bebeği kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin, İzmit ilçesi Topçular Mahallesinde meydana gelen olayda sokakta bebek ağlama sesi duyan yabancı uyruklu kadın, hemen dışarıya çıktı. Kapının önündeki çantayı fark eden kadın, yoldan geçen kuryeyi durdurarak yardım istedi. Ağlama seslerinin devam etmesi üzerine kurye Bilal Cançeker, çantadan 3 haftalık olduğu tahmin edilen bebeği çıkardı.

BEBEĞE ŞEVKAT GÖSTERDİLER

Mahallelinin verdiği battaniye ile bebeği saran kurye, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeğe şefkat gösterdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ise kız olduğu öğrenilen bebek hastaneye kaldırıldı.

''NE OLURSA OLSUN ÇIKARACAĞIM BEBEĞİ''

Bebeği çantadan çıkaran Getir kuryesi Bilal Cançeker, "Siparişten döndüğüm esnada yolda bir abla beni durdurdu ve bavulun içinde bebek olduğunu söyledi. Herkes toplandı ve ''bomba var bavulu ellemeyin'' dediler. Ben ''ne olursa olsun çıkaracağım bebeği'' dedim. Bebeği bavuldan çıkararak battaniyeye sardım. 112'yi aradım ambulans gelip bebeği hastaneye götürdü. Bebeğin yanında sadece maması vardı ancak üstünde not yoktu. Umarım bebeğin durumu iyidir" dedi.

''ÇOCUĞA BATTANİYE VE BEZ VERDİM''

Çocuğun sesini duyan Suriye uyruklu Sümeyye, "Bebek sesini duyunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Bebeği kimin attığını görmedik. Çocuğa battaniye ve bez verdim. Yoldan geçen kuryeyi görünce hemen durdurdum. Bize yardım etti" diye konuştu.