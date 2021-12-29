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3 haftalık bebeği kışın ortasında sokağa terk ettiler! Yoldan geçen kurye, bomba sanılan bebeği kurtardı - Son Dakika

3 haftalık bebeği kışın ortasında sokağa terk ettiler! Yoldan geçen kurye, bomba sanılan bebeği kurtardı

29.12.2021 13:42

Kocaeli'nde, 3 haftalık olduğu tahmin edilen bir bebek çanta içerisine koyulup sokağa terk edildi. Yanına sadece biberonu bırakılan bebeğin bulunduğu bavul ilk başta çevredekiler tarafından canlı bomba sanılırken, ağlama seslerini fark eden bir kurye bebeği çantadan çıkarıp kurtardı. O anları anlatan kurye, ''Bomba var bavulu ellemeyin dediler. 'Ne olursa olsun çıkaracağım bebeği' dedim'' diye konuştu. Bebeğin ise kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor.

Kocaeli'nin, İzmit ilçesi Topçular Mahallesinde meydana gelen olayda sokakta bebek ağlama sesi duyan yabancı uyruklu kadın, hemen dışarıya çıktı. Kapının önündeki çantayı fark eden kadın, yoldan geçen kuryeyi durdurarak yardım istedi. Ağlama seslerinin devam etmesi üzerine kurye Bilal Cançeker, çantadan 3 haftalık olduğu tahmin edilen bebeği çıkardı.

BEBEĞE ŞEVKAT GÖSTERDİLER

Mahallelinin verdiği battaniye ile bebeği saran kurye, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeğe şefkat gösterdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ise kız olduğu öğrenilen bebek hastaneye kaldırıldı.

''NE OLURSA OLSUN ÇIKARACAĞIM BEBEĞİ''

Bebeği çantadan çıkaran Getir kuryesi Bilal Cançeker, "Siparişten döndüğüm esnada yolda bir abla beni durdurdu ve bavulun içinde bebek olduğunu söyledi. Herkes toplandı ve ''bomba var bavulu ellemeyin'' dediler. Ben ''ne olursa olsun çıkaracağım bebeği'' dedim. Bebeği bavuldan çıkararak battaniyeye sardım. 112'yi aradım ambulans gelip bebeği hastaneye götürdü. Bebeğin yanında sadece maması vardı ancak üstünde not yoktu. Umarım bebeğin durumu iyidir" dedi.

''ÇOCUĞA BATTANİYE VE BEZ VERDİM''

Çocuğun sesini duyan Suriye uyruklu Sümeyye, "Bebek sesini duyunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Bebeği kimin attığını görmedik. Çocuğa battaniye ve bez verdim. Yoldan geçen kuryeyi görünce hemen durdurdum. Bize yardım etti" diye konuştu.

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Kocaeli, Polis, Bebek, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 haftalık bebeği kışın ortasında sokağa terk ettiler! Yoldan geçen kurye, bomba sanılan bebeği kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 haftalık bebeği kışın ortasında sokağa terk ettiler! Yoldan geçen kurye, bomba sanılan bebeği kurtardı - Son Dakika
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