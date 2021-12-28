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3 haftalık bebek, soğuk havada sokağa terk edildi - Son Dakika

3 haftalık bebek, soğuk havada sokağa terk edildi

28.12.2021 23:24

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evinin önüne bırakılan çantadan gelen sesleri duyan Suriye uyruklu Maha Sümeyye, hemen yardım istedi. Motosikletli bir kurye, bebeği çantadan çıkarırken 3 haftalık olduğu tahmin edilen ve durumu iyi olan kız bebek, sağlık ekibi tarafından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

İzmit'in Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, evinin önüne bırakılan spor çantadan sesler geldiğini duyan ev sahibi Maha Sümeyye, çantayı kontrol etti. O an yaşadığı panikle etrafına bakınan Maha Sümeyye, yoldan geçen bir kuryeyi durdurarak yardım istedi.

ÇANTANIN İÇİNDEN BEBEK ÇIKTI

Kurye Bilal Cançeker çantayı açarak bebeği çıkarırken, 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebek, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bebeğin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı. Çantanın içerisinde mama ve süt de olduğu öğrenildi.

"KİMİN BIRAKTIĞINI GÖRMEDİK"

Bebeği gördüğü ilk anda büyük şok yaşadığını belirten Maha Sümeyye, "Evden, dışarıda bir valiz olduğunu gördüm bir baktım ki içerisinde bir bebek ağlıyor. Etrafa bakındık kimseyi göremeyince polisi aradık o sırada yolda bir motosikletli gördüm onu durdurdum. Kimin bıraktığını görmedik biz. Yolun kenarındaydı, araçlar gelip geçiyordu neyse ki kimse ezmemiş" dedi.

BOMBA OLABİLİR DİYE UYARDILAR

Kurye Bilal Cançeker ise "Siparişten dönmüştüm, bebek tam olarak evin duvarının dibindeydi. Yoldan geçerken bir abla beni durdurdu, 'Bavulun içinde bebek var' dedi. Herkes bir anda toplandı. Kalabalıktan biri bomba olabilir ellemeyin dedi ama ben, 'Ne olursa olsun çıkaracağım' dedim. Aldım bebeği kucağıma, daha sonra battaniye verdiler ve direkt polise haber verdik. Geldiler ve biz de yardım ettik. Bebeğin valizinde sütü, maması vardı. Üzerinde elbiseler vardı ama bir not bırakılmamıştı. Bebeğin durumu iyiydi, ilk izlenime göre bir sorun görünmüyordu" diye konuştu.

3 haftalık bebek, soğuk havada sokağa terk edildi
3 haftalık bebek, soğuk havada sokağa terk edildi
3 haftalık bebek, soğuk havada sokağa terk edildi
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112 Acil, Kocaeli, Bomba, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 haftalık bebek, soğuk havada sokağa terk edildi - Son Dakika


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