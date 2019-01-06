Son Dakika Haberleri: 3 Halk Otobüsü Yandı - Tekirdağ

3 Halk Otobüsü Yandı - Tekirdağ

43 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeyken yanan 3 özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeyken yanan 3 özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet mahallesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü ve park halinde bulunan halk otobüslerine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle 3 özel halk otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:50 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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