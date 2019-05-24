Son Dakika Haberleri: 3 hastanenin kapatılacağı iddiasına akademik odalar ve esnaftan tepki

3 hastanenin kapatılacağı iddiasına akademik odalar ve esnaftan tepki

6 saat önce

Bursa'da şehir hastanesinin hizmete girmesiyle 3 hastanenin kapatılacağı iddiası bölgedeki esnaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

3 hastanenin kapatılacağı iddiasına akademik odalar ve esnaftan tepki, System.String[]
Bursa'da şehir hastanesinin hizmete girmesiyle 3 hastanenin kapatılacağı iddiası bölgedeki esnaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğum Evi'nin kapatılacağı iddiasıyla vatandaşlar Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı. Eyleme Tabipler ve Eczacılar odaları temsilcileri, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1 Haziran'da kapatılacağı iddia edilen hastanelerden biri olan Bursa Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Biz bu uygulamaya karşıyız. Şehir Hastanesi'nin uzaklığı göze alındığında, sağlık hizmeti almak isteyen hastaların birçok anlamda kayba uğraması kaçınılmaz. Hatta mesafeyi, yolun uzaklığını göze aldığımızda, birçok vatandaşın yolda, acil durumlarda hayatını kaybetme riski mevcut" diye konuştu.

Eyleme katılan vatandaşlardan Fetih Keçeli kendisinin ve kızının Muradiye Devlet Hastanesi'nde doğduğunu belirterek, "1954 yılında bu hastanede doğdum, kızımda bu hastanede doğdu. Doğma büyüme buralıyım. Burası tarihi bir yer kapatılmasını istemiyoruz" dedi.

Bölge esnafı ve eczacılar ise Bursa Devlet Hastnaesi'nin hizmetlerine devam etmesinin hem Bursa için hem de esnaf için yararlı olacağını ifade ettiler. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:47 Kaynak: İHA
Muradiye Devlet Hastanesi, Bursa, Güncel
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