3 hayvan damı ve çalılıklar çıkan yangında küle döndü
40 dakika önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, çalılık arazide çıkan yangın, hayvan damlarına sıçradı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:34 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, çalılık arazide çıkan yangın, hayvan damlarına sıçradı. İtfaiye
ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 3 hayvan damı zarar gördü. Mustafa Kemal Mahallesi Diyar Sokak'taki boş arazide, saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek arazideki hayvan damlarına sıçradı. Alev ve dumanı fark eden mahalleli, hayvan damlarında bulunan 10 keçiyi kurtardı. İhbarı üzerine olay yerine gelen Manisa
ve Turgutlu itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevredekiler de destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 3 hayvan damı ve çalılıklar küle döndü.
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