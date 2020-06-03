3 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika

3 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid - 19 salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri kamuoyuyla paylaşacak.

3 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Covid - 19  salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri kamuoyuyla paylaşacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

17.00 Turuncu-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

SÜPER LİG

Süper Lig'de yer alan takımlar, hazırlıklarına devam edecek.


Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 3 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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