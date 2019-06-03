3 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

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1 saat önce
(ÖZEL) Hasan Kartal: Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir"Transfer bütçesini belirledik" (ÖZEL) TFF Yöneticisi Yılmaz Büyükadın: Türk futbolunu daha ileriye taşıyacağız "Hangi sorunlarla karşılaşacağımızı biliyoruz" A MİLLİ TAKIM18: 30 A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının...
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
(ÖZEL) Hasan Kartal: Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir
"Transfer bütçesini belirledik"
(ÖZEL) TFF Yöneticisi Yılmaz Büyükadın: Türk futbolunu daha ileriye taşıyacağız
"Hangi sorunlarla karşılaşacağımızı biliyoruz"
A MİLLİ TAKIM
18: 30 A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarına başlayacak.
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