3 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) TFF Yöneticisi Yılmaz Büyükadın: Türk futbolunu daha ileriye taşıyacağız "Hangi sorunlarla karşılaşacağımızı biliyoruz"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız