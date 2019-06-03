Son Dakika Haberleri: 3 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor Haber

3 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

1 saat önce

(ÖZEL) Hasan Kartal: Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir"Transfer bütçesini belirledik" (ÖZEL) TFF Yöneticisi Yılmaz Büyükadın: Türk futbolunu daha ileriye taşıyacağız "Hangi sorunlarla karşılaşacağımızı biliyoruz" A MİLLİ TAKIM18: 30 A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının...

3 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

(ÖZEL) Hasan Kartal: Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir
"Transfer bütçesini belirledik" 

(ÖZEL) TFF Yöneticisi Yılmaz Büyükadın: Türk futbolunu daha ileriye taşıyacağız 
"Hangi sorunlarla karşılaşacağımızı biliyoruz" 

A MİLLİ TAKIM
18: 30 A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarına başlayacak.

BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Ligi yarı final
21: 00 Fenerbahçe Beko - TOFAŞ


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Kartal, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur Fransa'da Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku! Hector Cuper: Türkiye dünyanın en iyi 30 takımından biri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:57:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]