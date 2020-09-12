3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan saldırgan tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan ve adli kontrolle serbest bırakılan şahıs, savcılığın karara itirazının ardından yeniden yargılanarak tutuklandı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K., merkezde aşı olmadığını söyleyen 3 hemşireyi darp etmişti. Arbede sırasında, hemşirelerin yardım çığlıklarını duyan Abdullah Sönmez isimli bir hasta muayene odasının kapısını açarak içeri girerek hemşireleri saldırganın elinden kurtarmış, ancak bu kez saldırgan, Sönmez'i bıçaklayarak yaralamıştı. Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığının karara itirazı sonrasında şahıs yeniden yargılanarak tutuklandı. Engin Barış K. tutuklama kararının ardından Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

(Suat Salgın/İHA)