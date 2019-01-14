Son Dakika Haberleri: 3 Hırsız, 8 Bin Euro Değerinde Bir Altın Yüzük ve Kıymetli Saat Çaldı

3 Hırsız, 8 Bin Euro Değerinde Bir Altın Yüzük ve Kıymetli Saat Çaldı

1 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'ün kuzeyinde bir eve giren 3 soyguncu 8 bin euro değerinde bir altın yüzük ve kıymetli saat çaldı.

3 Hırsız, 8 Bin Euro Değerinde Bir Altın Yüzük ve Kıymetli Saat Çaldı, System.String[]
İsveç'in başkenti Stockholm'ün kuzeyinde bir eve giren 3 soyguncu 8 bin euro değerinde bir altın yüzük ve kıymetli saat çaldı.

İsveç'in prestijli gazetelerinden Aftonbladet'in haberine göre, başkent Stockholm'ün kuzeyinde bir eve giren kar maskeli 3 soyguncu 80 bin İsveç kronu (8 bin euro) bir altın yüzük ve çok kıymetli saat çaldı. Soygun yapılırken sesleri duyan bir anne ve iki çocuk çatı katına gizlendi.

Stockholm polis yetkilisi Camilla Andersson, "Soyguncular olay yerinden sarı renkli bir arabayla kaçtı. Fakat Stockholm polisinin üstün gayretiyle kısa sürede yakalandı. Arabada 4 kişi bulunuyordu. Polis hepsini gözaltına aldı, sorgulamaları yapılıyor" dedi. - STOCKHOLM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

İsveç, Stockholm, 3. Sayfa
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