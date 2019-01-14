3 Hırsız, 8 Bin Euro Değerinde Bir Altın Yüzük ve Kıymetli Saat Çaldı
1 saat önce
İsveç'in başkenti Stockholm'ün kuzeyinde bir eve giren 3 soyguncu 8 bin euro değerinde bir altın yüzük ve kıymetli saat çaldı.
İsveç
'in başkenti Stockholm
'ün kuzeyinde bir eve giren 3 soyguncu 8 bin euro değerinde bir altın yüzük ve kıymetli saat çaldı.
İsveç'in prestijli gazetelerinden Aftonbladet'in haberine göre, başkent Stockholm'ün kuzeyinde bir eve giren kar maskeli 3 soyguncu 80 bin İsveç kronu (8 bin euro) bir altın yüzük ve çok kıymetli saat çaldı. Soygun yapılırken sesleri duyan bir anne ve iki çocuk çatı katına gizlendi.
Stockholm polis yetkilisi Camilla Andersson, "Soyguncular olay yerinden sarı renkli bir arabayla kaçtı. Fakat Stockholm polisinin üstün gayretiyle kısa sürede yakalandı. Arabada 4 kişi bulunuyordu. Polis
hepsini gözaltına aldı, sorgulamaları yapılıyor" dedi. - STOCKHOLM
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:47 Kaynak: İHA
Galatasaraylı Ozan, İtalyan Basınında Manşetleri Süslüyor
Bu Görüntü, Polis Ekiplerini İntihar Şüphesiyle Harekete Geçirdi
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı