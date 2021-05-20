3 hırsız otomobili ittire ittire böyle çaldı - Son Dakika

3 hırsız otomobili ittire ittire böyle çaldı

20.05.2021 14:47
3 hırsız otomobili ittire ittire böyle çaldı, System.String[]

İstanbul'un Pendik ilçesinde düz kontak yaparak çalmaya çalıştıkları otomobili çalıştıramayan 3 hırsız, aracı ittire ittire götürdü.

İstanbul'un Pendik ilçesinde düz kontak yaparak çalmaya çalıştıkları otomobili çalıştıramayan 3 hırsız, aracı ittire ittire götürdü. Çalıntı otomobil Zeytinburnu'nda park halinde bulunurken, aracı ittire ittire götüren hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Pendik ilçesinde harekete geçen 3 hırsız, 14 Mayıs Cuma akşamı saat 19.00'da park halindeki bir otomobili gözünü kestirdi. Otomobilin yanına yaklaşan hırsızlar aracı düz kontak yaparak çalmaya çalıştı. Bu girişimi başarısız olan hırsızlar, bu kez aracı ittirmeye karar verdi. Hırsızlardan ikisi aracı iterken diğeri ise direksiyona geçti. Aracı bu şekilde götüren hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, gelen şikayet üzerine güvenlik kameralarına yakalanan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında kimliği tespit edilen ve daha önce de benzer suçlardan hakkında işlem yapıldığı belirlenen Ü.G. evinde yakalandı. Olayın diğer şüphelisi olduğu belirlenen ve yaşı küçük olduğu tespit edilen Y.B. de evinin önünde gözaltına alındı. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan 2 şüphelinin aynı gün akşam saatlerinde 3 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.B. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Ü.G. isimli şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Çalıntı araç Zeytinburnu'nda bulundu

Çalınan araç ise Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'nde park halinde bulunurken, aracı ittire ittire götüren hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Otomobil, İstanbul, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 hırsız otomobili ittire ittire böyle çaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Mustafa Cengiz'in yarın ne söyleyeceği belli oldu! Başkan, seçimlere girmeye karar verdi Mustafa Cengiz'in yarın ne söyleyeceği belli oldu! Başkan, seçimlere girmeye karar verdi Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım         
14:30
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi         
14:00
Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı         
13:21
Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı         
12:18
Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!         
11:54
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun 300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun         
09:38
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 14:51:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 hırsız otomobili ittire ittire böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement