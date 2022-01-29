Üye Girişi
3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı - Son Dakika

3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı

29.01.2022 13:50
3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı

Aksaray'da 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan 3 kişi, 8'inci soygunlarında devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aksaray'da 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan 3 kişi, 8'inci soygunlarında devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya Beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarım arazilerinin bulunduğu bölgede devriye atan Eşmekaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir tarlanın başında 3 şahsın şüpheli olarak bir şeylerle uğraştığını fark etti. Uzaktan 3 şahsı takibe alan jandarma ekipleri, bir süre sonra şahısların elektrik direği ve altında bulunan elektrik panelinden kabloları kestiklerini fark etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Mustafa K. (29), Eyüp T. (35), Murat T. (34) isimli 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Eşmekaya Jandarma Karakol Komutanlığına götürülürken, burada yapılan sorgu ve araştırmalarda şahısların bağ, bahçe, tarla, ev ve inşaattan hırsızlık ile motosiklet hırsızlığı olmak üzere 7 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının şüphelileri olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarmadan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, yurtta asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı
3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı
3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı
3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı
3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı
3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500

Jandarma, Eşmekaya, Aksaray, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı - Son Dakika


Manavdan meyve seçiyordu! Tentenin üstündeki karın altında kalarak can verdi Manavdan meyve seçiyordu! Tentenin üstündeki karın altında kalarak can verdi         
13:55
Yeni TÜİK Başkanı Çetinkaya, 2005 yılından beri BDDK'da çalışıyor! Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın damadı! Yeni TÜİK Başkanı Çetinkaya, 2005 yılından beri BDDK'da çalışıyor! Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın damadı!         
13:42
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38

Son Dakika Haberleri
13:42 Yeni TÜİK Başkanı Çetinkaya, 2005 yılından beri BDDK'da çalışıyor! Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın damadı!
13:38 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini TÜİK binasına almayan Dinçer'in görevden alınmasına dair ilk yorum: Çöpe attılar
13:27 Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti
13:26 Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var
13:07 Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!
12:44 Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim!
12:35 Ece Erken: Bizi yaşarken öldürdüler, yalvarırım en ağır cezayı alsınlar! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüpheli yakalandı
12:23 'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı
12:16 Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada
11:58 İki eşini de hamile bırakan adamın yaşantısı, pes dedirtecek cinsten
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 14:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: 3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement