3 hırsızlık şüphelisi, 8'inci soygunda suçüstü yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan 3 kişi, 8'inci soygunlarında devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya Beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarım arazilerinin bulunduğu bölgede devriye atan Eşmekaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir tarlanın başında 3 şahsın şüpheli olarak bir şeylerle uğraştığını fark etti. Uzaktan 3 şahsı takibe alan jandarma ekipleri, bir süre sonra şahısların elektrik direği ve altında bulunan elektrik panelinden kabloları kestiklerini fark etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Mustafa K. (29), Eyüp T. (35), Murat T. (34) isimli 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Eşmekaya Jandarma Karakol Komutanlığına götürülürken, burada yapılan sorgu ve araştırmalarda şahısların bağ, bahçe, tarla, ev ve inşaattan hırsızlık ile motosiklet hırsızlığı olmak üzere 7 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının şüphelileri olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarmadan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, yurtta asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - AKSARAY