Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'nde 22 Ocak gecesi yazlık evlere giren hırsızlar, 2 televizyon, 2 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 matkap, 1 odun testeresi ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olduğu belirlenen akide taşı tesbih koleksiyonunu çaldı. Evlerin bulunduğu bölgeye otomobille gelen hırsızlar, kaçmak istedikleri sırada otomobilin çamura saplanması sonucu çekici isteyerek yaya olarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen çekici, otomobil başında kimsenin olmadığını görünce otomobili almadan olay yerinden ayrıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yazlık evlere girerek çeşitli elektronik eşyalar ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olduğu tahmin edilen tesbih koleksiyonunu çalan 3 şüpheli, kaçtıkları sırada araçlarının çamura saplaması sonucu bıraktıkları otomobil nedeniyle yakayı ele verdi. Adliyeye çıkarılan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 3 hırsızlık şüphelisi çamura saplanan otomobil sayesinde yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

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