Son Dakika › Spor › 3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı! Futbolu bırak, masa tenisine bak... - Son Dakika Spor
3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı! Futbolu bırak, masa tenisine bak...
6 saat önce
Bu bir ilandırCorona virüs nedeniyle Avrupa'da futbola sadece Belarus devam ederken, Asya'da ise Tayvan, Tacikistan ve Türkmenistan'da heyecan sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:22
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