Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Diyanet İşleri Başkanlığımız, faaliyetlerinde benzer bir fitne ve ihanetin bir daha yaşanmaması amacıyla gerekli tüm önlemleri almalı, sahada hiçbir boşluk bırakmamalıdır." dedi.Oktay, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, toplumun geçmişten bu yana din görevlilerini birer kanaat önderi olarak kabul ettiğini söyledi.Bu çerçevede müftülerin değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarımı açısından bazen yazılı görevlerinin ötesinde sorumluluklar yüklenmesinin gerekebileceğini vurgulayan Oktay, zor vazifeyi ifa eden din görevlilerinin, içinde bulundukları çevredeki dini ve sosyal yapıyı iyi analiz etmeleri, sahanın gerçekliğini iyi yorumlayabilmeleri ve bulundukları yörenin örf adetlerine vakıf olmaları gerektiğini belirtti."Bulunduğu yörenin gönül dilini konuşamayan hiçbir müftümüz insanımızın gönlüne de giremeyecek dolayısıyla görevini layıkıyla yerine getiremeyecektir." ifadesini kullanan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:"İşiniz büyük sorumluluk gerektiren, meşakkatli ancak çok yüce bir meslektir. Halktan kopuk bir din görevlisi düşünülemez. Görev yerlerinde vatandaşlarımızın derdiyle ilgilenen ve kalplerine dokunan bir yaklaşımı öne çıkarmanız en temel beklentimiz. Her birinizin bulunduğunuz bölgedeki genç yaşlı herkesle sosyal ilişki kurabilmesi, yaşadığı çevredeki sosyal hayatın içinde olup, vatandaşımızla iç içe olması çok önemlidir. Aynı husus yurt dışında görevlendirilen din görevlilerimiz için daha da önemlidir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın asimile olmadan, kendi öz kimliklerine bağlı kalmaları açısından Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatına önemli görevler düşmektedir."Oktay, 1971 yılından bu yana Almanya Hollanda gibi Türk vatandaşlarının yaşadığı birçok ülkede yapılan hizmetler sayesinde bugün üçüncü kuşağa erişen Türk diasporasının dini ve kültürel değerlerinden kopmadığını dile getirdi.Bu çerçevede, yurt dışı teşkilatına din görevlisi yetiştirmek üzere başlatılan Uluslararası İlahiyat Programını takdirle takip ettiğini belirten Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:"Uluslararası ilahiyat programının hedeflerine ulaşması için programdan mezun olanların, Başkanlık tarafından yurt dışında istihdam edilmesine ilişkin daha somut ve sonuç odaklı adımlar atmalıyız. Yurt dışında nerede bir vatandaşımız varsa Diyanet İşleri Başkanlığımız orada olmalıdır. Böylece yurt dışında yaşayan toplumumuzda, değerlerimizin ve ana dilimizin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının yanında, yurt dışında İslam dininin doğru anlaşılmasını sağlamaya da katkıda bulunacaksınız. Bunun yanı sıra, dünyadaki Müslüman topluluklara temas ederek Müslümanların arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlerinizi artırmanız da önemlidir. Ben bu salondaki din görevlilerimiz başta olma üzere tüm alimlerimizin, bu noktada azami hassasiyet göstermesini bekliyorum.""Dini anlatımda yöntem ve dil önemli"Oktay, İslam dinine yönelik saldırıların arttığı bu dönemde irşat vazifesi ifa ederken ve İslamı anlatırken çok daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, hayati bir ilke olarak hakikati haykırmak kadar, doğru bir yöntemle, anlaşılır bir üslupla, zamana, mekana ve muhataba hitap edecek tarzda konuşmanın da aynı şekilde önemli olduğunu ifade etti.İslam dininin kısa sürede yayılmasının, yaygınlık kazanmasının en önemli sebeplerinden birinin Hz. Muhammed'in insanlara dini anlatmada kullandığı yöntem ve dil olduğunu dile getiren Oktay, "Kimseyi incitmeden daima güler yüzle irşat ve tebliğ vazifenizi yerine getireceğinize canı gönülden inanıyorum. Bütün bunları yaparken, çalışma şeklimizi içinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellemeliyiz. İlçe müftülüklerinin, il müftülüklerinin ve taşra teşkilatınızın sahip olduğu dijital altyapıyı güçlendirmesi ve bilgi üretimi ile bilgi paylaşımını yaygınlaştırması son derece elzemdir." diye konuştu.Oktay, İslam dünyasının savaşlar, işgaller, şiddet ve yoksulluk altında zor ve sıkıntılı süreçlerden geçtiğini anımsattı.İslamın temel ilkeleri doğrultusunda düşünerek birliğin temini adına gayret göstermenin herkesin vazifesi olduğunu anlatan Oktay, şunları kaydetti:"El-Kaide, DEAŞ ve FETÖ gibi, dini kendi emellerine alet eden taşeron örgütlerin, İslam coğrafyasını harabeye çevirmelerine ve gençlerimizi hain emelleri için kandırmalarına engel olmak, geleceğimiz için hayati bir sorumluluktur. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülkemizdeki mültecilere ve sınır ötesindeki savaş mağdurlarına bu çerçevede yürüttüğü faaliyetler tarihe geçecek gönül hizmetleridir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonu bölgelerinde dini eğitim, yayın, tefrişat ve insani yardım destekleriyle savaş mağduru kardeşlerimizin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Kardeşlerim; PKK , FETÖ gibi terör örgütleri en büyük zararı yine Müslümanlara vermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi birlik ve bütünlüğümüzü hedef aldığı kadar milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, benzer bir fitne ve ihanetin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Başta Din İşleri Yüksek Kurulumuz olmak üzere Türkiye'nin her bir köşesindeki diyanet mensuplarıyla sahayı hiçbir zaman boş bırakmayacaksınız. Siz milletimizi irşat etmezseniz, siz mahallenize, şehrinize, caminize sahip çıkmazsanız oraları gelir başkaları sahiplenir. Ola ki boşluk oluşursa 149 bin kişilik kadrosuyla faaliyet gösteren Diyanet İşleri Teşkilatı her iki cihanda da bu sorumluluktan kaçamaz. Bu vesileyle, özellikle Diyanet camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde daha yoğun bir çalışmanın içerisinde olmaya davet ediyorum."Oktay, din görevlilerin yapılan işlerde sağduyuyu ve itidali esas alarak, köklerden gelen hikmeti ve estetiği ihmal etmeden, kuşatan ve kucaklayan bir anlayışla değişen dünyada değerlerin korunması yönünde hareket edeceğine inandığını sözlerine ekledi.(Bitti)