Son Dakika Haberleri: 3. İlçe Müftüleri Kongresi

3. İlçe Müftüleri Kongresi

38 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi 3.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi
3. İlçe Müftüleri Kongresine katılan konuklardan detaylar
Kur'an-ı Kerim okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Değişen Dünyada Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri" temalı 3. İlçe Müftüleri Kongresine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:45 Kaynak: AA

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