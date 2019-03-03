3. İlçe Müftüleri Kongresi
38 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi 3.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi
3. İlçe Müftüleri Kongresine katılan konuklardan detaylar
Kur'an-ı Kerim okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Değişen Dünyada Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri" temalı 3. İlçe Müftüleri Kongresine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:45 Kaynak: AA
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