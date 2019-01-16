Son Dakika Haberleri: 3 İlçede 58 Evin Soyulmasıyla İlgili 4 Kişi Daha Yakalandı

3 İlçede 58 Evin Soyulmasıyla İlgili 4 Kişi Daha Yakalandı

1 saat önce

BOLU'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde, 10 günde 58 evden hırsızlık yapılması sonucu 5 kişinin tutuklandığı olayla bağlantısı olan 4 şüpheli daha yakalanarak adliyeye sevk edildi.

3 İlçede 58 Evin Soyulmasıyla İlgili 4 Kişi Daha Yakalandı, System.String[]
BOLU'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde, 10 günde 58 evden hırsızlık yapılması sonucu 5 kişinin tutuklandığı olayla bağlantısı olan 4 şüpheli daha yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ile 10 Ocak tarihleri arasında Yeniçağa, Mengen ve Dörtdivan'daki köyler ile yayla evlerinden yapılan 58 hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, güzergahlar üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Kiralık olan araçların tespit edilmesi üzerine şüphelilerin kimlik bilgilerine de ulaşıldı. Mengen'de 32, Yeniçağa'da 4, Dörtdivan'da ise 22 ev olmak üzere toplam 58 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. 12 Ocak'ta gözaltına alınan şüpheliler Muhammed Ali Yıldırım, Mehmet Bilir, İlhan Arslan ve Mehmet Kılıç ile çalıntı ürünleri satın alan Mehmet Özdemir önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturmayı genişleten jandarma ve polis ekipleri, hırsızlık şebekesinde yer aldığı iddia edilen 4 kişinin daha kimliğini tespit etti. Şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:05 Kaynak: DHA

Dörtdivan, Yeniçağa, Mengen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı

Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:05:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 İlçede 58 Evin Soyulmasıyla İlgili 4 Kişi Daha Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]