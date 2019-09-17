Son Dakika Haberleri: 3 ilçede hırsızlık yapan şahıslar cezaevi ziyaretinde yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
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3 ilçede hırsızlık yapan şahıslar cezaevi ziyaretinde yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

1 saat önce

3 ilçede hırsızlık yapan şahıslar cezaevi ziyaretinde yakalandı.

3 ilçede hırsızlık yapan şahıslar cezaevi ziyaretinde yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da 3 ilçede girdikleri evlerden 20 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar, arkadaşlarını ziyaret etmek için gittikleri cezaevinde yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 23 Mayıs ile 2 Eylül tarihleri arasında Tuzla, Çekmeköy ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen ve toplam zararı 20 bin TL olan, evlerden dizüstü bilgisayar, lüks markalı saat ve nakit para çalınması olayları üzerine harekete geçti. Ekipler, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından hırsızlık olaylarının sorumlusu olan 2 şüphelinin kimliğini ve kullandıkları aracı tespit etti. Bunun üzerine polis, kimlikleri ve kullandıkları araç belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlar, tutuklu bulunan arkadaşlarını görmek için gittikleri cezaevinde yakalandı

Ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürerken, şüphelerin tutuklu bulunan arkadaşlarını ziyaret etmek için Kartal Cezaevine gittikleri belirlendi. Bunun üzerine polis 2 Eylül Pazartesi günü şahısları arkadaşlarını ziyaret için gittikleri cezaevinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, Mert A. (18)'in 3, Mehmet K. (18)'nin ise 9 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların son derece rahat bir şekilde hırsızlık yapacakları evlere girdikleri, da sonra çaldıkları eşyalarla evlerden ayrıldıkları görüldü.

3 ilçede hırsızlık yapan şahıslar cezaevi ziyaretinde yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

İstanbul, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
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