3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ilçe Süleymanpaşa başta olmak üzere Şarköy ve Çorlu ilçeleri olmak üzere uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 3 ilçede bir miktar uyuşturucu ve toplamda 12 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslarla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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