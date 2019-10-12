Son Dakika Haberleri: 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

1 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı.

3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ilçe Süleymanpaşa başta olmak üzere Şarköy ve Çorlu ilçeleri olmak üzere uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 3 ilçede bir miktar uyuşturucu ve toplamda 12 kişi yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslarla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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