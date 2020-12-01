3 ilçenin ağaçları kış bakımına alındı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerindeki ağaç ve çalı gruplarında form budaması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde bulunan ağaçların bakımını periyodik olarak gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerindeki ağaç ve çalı gruplarında form budaması yapıyor. Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde bulunan ağaçların form budamasını yapıyor. Budamalar ibreli ağaçlarda ve çalı grubunda yapıldı. Çalışmalar kapsamında form budaması yapılan ibreli ağaçlara görsel şekiller verildi. Ayrıca ekipler sahil parklarında bulunan palmiye ağaçlarındaki kurumuş dalları temizledi.

Ekipler ayrıca yeşil alanlarda ve kaldırımda büyüyen otlar için tırpan çalışması yaptı. Otlar temizlenerek ekipler tarafından süpürüldü. Daha önce kuruyan çiçeklerin yerine yeni çiçek ekimi de yapıldı. Kocaeli'de tüm ilçelerde yapılan budama çalışmaları, sonbahar ve kış aylarında gerçekleştiriliyor. Budamalar ağaçların uyumaya ve dinlenmeye geçtiği ekim, kasım ve aralık aylarında yapılıyor. Çalı türleri ise yılda iki kez budanıyor. - KOCAELİ