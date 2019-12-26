3 ilçenin çöp sorunu çözülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 ilçenin çöp sorunu çözülüyor - Son Dakika

3 ilçenin çöp sorunu çözülüyor

6 saat önce

Boyabat Doğuca köyü Kuzveren mevkisinde yaklaşık 10 hektarlık arazi üzerinde yapımına başlanan, "Geri Dönüşüm ve Ayrıştırma Tesisi, Gübre Üretimi Tesisi ve Depolama Tesisi"nin de içerisinde yer aldığı Katı Atık Bertaraf Tesisinde çalışmalar hızla sürüyor.

3 ilçenin çöp sorunu çözülüyor, System.String[]

Boyabat Doğuca köyü Kuzveren mevkisinde yaklaşık 10 hektarlık arazi üzerinde yapımına başlanan, "Geri Dönüşüm ve Ayrıştırma Tesisi, Gübre Üretimi Tesisi ve Depolama Tesisi"nin de içerisinde yer aldığı Katı Atık Bertaraf Tesisinde çalışmalar hızla sürüyor.


Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yapımı devam etmekte olan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapımı için başlatılan projenin son durumu ile ilgili bilgiler verdi. Boyabat, Durağan, Saraydüzü (BDS) Birlik Başkanı Şefik Çakıcı, tesisinin hayata geçmesi ile birlikte Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde toplanan çöplerin bu tesise getirilerek geri dönüşümünün sağlanacağını ve güvenli bir şekilde depolanacağını belirtti.


"Vahşi depolama sona erecek"


Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin hayata geçmesiyle Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde vahşi depolama sorununun sona ereceğini belirten Başkan Çakıcı, "Durağan ve Saraydüzü Belediyelerimizle birlikte 26 milyon maliyetli dev projeyi hayata geçirerek, şehrimizin çöp sorununa son vereceğiz. Bu anlamda Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin tamamlanmasıyla Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerindeki evsel katı atıklar Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilecek" dedi.


Başkan Çakıcı'dan Maviş'e teşekkür


AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'e katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Çakıcı, "Kıymetli Vekilimiz Dr. Nazım Maviş'e başta Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi olmak üzere ilçemize kazandırdığı diğer hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ederim. Görev yapmış olduğumuz süre içerisinde bizlere her konuda kapılarını sonunu kadar açmış yerel yönetim olarak karşılaştığımız tüm sorunları aşmamızda bizlere tam destek vererek ilçemize ve ilimize sayısız hizmetler vermişlerdir. İleri ki yıllarda da sayın vekilimizin belediyemize ve Boyabatımıza yeni hizmetler yapılmasında en büyük destekçimiz olacağına canı gönülden inanıyor ve kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu. - SİNOP

Saraydüzü, Dönüşüm, Durağan, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elektrik ve doğal gazda abonelik işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor
Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz

Son Dakika Haberleri
00:20 Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da kaza yapan sürücü, yanındaki çocuğu araçta bırakıp kaçtı - Son Dakika
00:19 KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
00:19 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
00:18 ERDOĞAN BAKAN AKAR'IN OĞLUNUN NİKAHINDA ŞAHİTLİK YAPTI - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika
23:07 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 00:23:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 ilçenin çöp sorunu çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]